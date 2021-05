Un val African lovește România! Temperaturi de 28 de grade vin de Paște. Prognoza meteo ANM Un val African lovește Romania chiar inainte de Paște. Temperaturile o iau razna complet și ajung chiar pana la 30 de grade in luna mai. Iata care este prognoza meteo ANM pentru Paște. Potrivit datelor publicate de ANM , de 1 mai vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada din an in toate regiunile, astfel ca temperaturile maxime se vor incadra in general intre 20 si 28 de grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu innorari temporare si pe alocuri ploi in general slabe in nord si nord-est, inclusiv zona montana aferenta, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta vreme deosebit de calda de Paste, cu maxime de vara care pot atinge in sudul tarii 27-30 de grade. Temperaturile ridicate sunt aduse de un val de aer african. Nu sunt excluse nici furtunile, ploi abundente fiind asteptate in vestul si nord-vestul tarii.

- Temperaturile vor avea valori apropiate de normalul perioadei in luna care urmeaza. Va ploua puțin, cu excepția saptamanii 24 – 31 mai. Temperaturile maxime vor varia intre 15 și 27 de grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, vor fi maxime de pana la 20 de grade Celsius. Perioadele cu ploi sunt…

- Urmeaza trei zile cu ploi in mare parte din tara si vreme rece pentru data din calendar. Mijlocul saptamanii va aduce insa soare si 22 de grade Celsius in termometre, anunta Digi24 . Luni va ploua pe arii extinse in sud și sud-est, iar cantitațile de apa vor trece de 25 de litri pe metru patrat. La…

- Finalul lunii aprilie ne gasește cu temperaturi de pana la 23 de grade, insa de la mijlocul lunii aprilie, se va resimți o scadere a temperaturilor. Vremea se incalzeste in majoritate regiunilor, dar se vor semnala innorari, ploi slabe, iar la munte, precipitatii mixte. In weekend se anunta deosebit…

- Valorile termice vor fi in crestere in Romania la finalul saptamaii. Vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat va deveni deosebit de calda in majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil in jumatatea nordica a tarii si mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- Iarna revine! Meteorologii anunta lapovita si ninsori. Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de calda joi și vineri, insa, de sambata temperaturile incep sa scada. La munte se anunta lapovita si ninsoare, in timp ce in restul teritoriului se va semnala ceata si burnita. Prognoza METEO 25 februarie.…

- Vremea a fost calda. Cerul a fost temporar noros. Izolat, in cursul zilei si pe arii extinse seara si noaptea, a plouat. In zona inalta de munte a nins. Cantitatea maxima de apa inregistrata a fost de 7,1 l/mp la Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari pe creste de pana la 76 km/h…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta perioada in sudul Moldovei, exceptand nordul, unde va fi apropiata de normalul termic al datei. Cerul va fi temporar noros. Trecator, in nord și la munte va ploua și vor fi condiții de polei. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari pe crestele…