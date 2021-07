Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata in jurul orelor 04.30 a izbucnit la un vagon cisterna din componenta unui tren la iesire din Busteni catre Azuga.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova spune ca se intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD pentru stingerea unui…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate dintr-un total de 22 de vagoane, traficul feroviar intre Busteni si Azuga fiind blocat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate,…

- Traficul rutier este blocat in totalitate joi incepand cu ora 12.30 pe DN 1A, la ieșirea din localitatea Blejoi spre Boldești Scaeni din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o duba și un TIR.ISU anunța ca in total 9 persoane se aflau in cele patru mașini implicate in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1A Ploiești-Brașov, in apropierea localitații Izvoarele, pe sensul catre Ploiești, județul Prahova, a izbucnit un incendiu la nivelul unei autocisterne care transporta biodiesel.Nu sunt scurgeri pe carosabil, dar este…

- O cisterna cu 19 tone de GPL s-a rasturnat in judetul Vaslui, in zona localitatii Dobrina, iar traficul in zona este complet blocat. Pompierii intervin cu mai multe echipaje, iar pericolul iminent a fost inlaturat. ISU Vaslui a anuntat, miercuri seara, ca o cisterna cu 19 tone de GPL s-a rasturnat…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe DN 7, in judetul Valcea. In urma impactului, doua persoane au murit, iar traficul intre Sibiu si Ramnicu Valcea este complet blocat. Potrivit ISU Valcea, evenimentul tragic s-a produs in apropierea localitații Calimanești. Un autoturism si un TIR s-au ciocnit,…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe DN 7, in judetul Valcea, in urma caruia doua persoane au murit. Traficul intre Sibiu si Ramnicu Valcea este complet blocat. ISU Valcea a anuntat, luni, ca un autoturism si un TIR s-au ciocnit, pe DN 7, in apropierea localitatii Calimanesti. ”Sunt…

- Un TIR a fost lovit de doua trenuri, joi dimineața, la trecerea de nivel peste calea ferata din localitatea Roșiești, din județul Vaslui. O persoana este ranita. Traficul feroviar este blocat in zona. Pompierii din cadrul ISU Vaslui intervin cu mai multe autospeciale și ambulanțe la accidentul…