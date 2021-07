Un vagon – cisterna incarcat cu 56 tone de benzina a luat foc, joi dimineața, in Prahova. Traficul feroviar este blocat intre Bușteni și Azuga. Incendiul se manifesta cu flacara deschisa la un vagon – cisterna, la ieșire din Bușteni catre Azuga. Vagonul este incarcat cu 56 tone de benzina, acesta a fost decuplat de restul garniturii. Sunt in total 22 vagoane, 18 incarcate cu motorina și 4 cu benzina. Traficul feroviar intre Bușteni și Azuga este blocat. Linia a fost scoasa de sub tensiune și, potrivit ISU Prahova, in urma verificarilor nu s-au constatat probleme la vagonul afectat. Incendiul a…