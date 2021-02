Un vaccin universal contra coronavirus ar putea fi disponibil într-un an Un vaccin universal care ar putea sa funcționeze impotriva tuturor variantelor de coronavirus țintind nucleul virusului și nu proteina ”spike” ar putea fi disponibil intr-un an, spun cercetatorii, relateaza The Telegraph. Cercetatorii britanici de la Universitatea Nottingham lucreaza la un vaccin anti-Covid-19 universal care, daca va fi eficient, va pune capat nevoii de a modifica și ajusta vaccinurile existente in timp ce virusul sufera mutații. Vaccinurile existente precum Pfizer și AstraZeneca țintesc proteina Spike a virusului, dar eficiența lor este așteptata sa scada pe masura ce acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

