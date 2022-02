Un vaccin promițător contra HIV, testat în Statele Unite Este o speranța extraordinara pentru pacienții afectați de sida care este pe punctul de a se finaliza la Universitatea George Washington. Aici, au demarat testele din prima faza clinica a vaccinului contra HIV dezvoltat de Moderna. Este o premiera, intrucat la ora actuala nu exista un tratament care sa vindece in totalitate, nici un vaccin contra HIV. Persoanelor afectate de boala și se prescriu inhibitori ai virusului. In lume, doar doua persoane au fost vindecate in sensul strict al termenului, cu ajutorul unei grefe de celule sușe. Dar sunt doar doua cazuri extrem de rare. Vaccinul ARN mesager… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In pofida a patru decenii de cercetare, oamenii de stiinta nu au reusit inca sa dezvolte un vaccin impotriva HIV, boala care ucide anual sute de mii de persoane. Insa primele doze ale unui vaccin impotriva virusului HIV, bazat pe tehnologia ARN mesager, au fost administrate oamenilor, au anuntat…

- Primele doze ale unui vaccin impotriva virusului HIV bazat pe tehnologia ARN mesager au fost administrate oamenilor, au anuntat joi compania americana de biotehnologie Moderna si organizatia International AIDS Vaccine Initiative, relateaza AFP.

- Primele doze de vaccin impotriva virusului HIV bazat pe tehnologia ARN mesager au fost administrate oamenilor, intr-un studiu clinic din Statele Unite, au anuntat joi compania americana de biotehnologie Moderna si organizatia International AIDS Vaccine Initiative, informeaza Agerpres, care citeaza relateaza…

- Primele doze de vaccin ARN mesager împotriva virusului HIV au fost administrate oamenilor, au anunțat joi compania americana de biotehnologie Moderna și International AIDS Vaccine Initiative, relateaza AFP.Acest studiu clinic de faza 1 va fi efectuat în Statele Unite pe 56 de adulți…

- Persoanele care au facut prima doza cu AstraZeneca pot face rapelul cu un vaccin ARN mesager fara recomandare, arata o postare pe pagina de Facebook RO Vaccinare. Este permisa vaccinarea cu un alt tip de vaccin pe baza de ARN mesager, la doza a doua, pentru toate persoanele care au fost vaccinate cu…

- In curand, Agenția Europeana a Medicamentului și Comisia Europeana vor da unda verde vaccinului Pfizer pentru copiii cu varste intre 5 șii 11 ani. La noi, se fac pregatiri pentru vaccinarea anti-Covid a copiilor. Ei vor putea fi imunizati in centrele de vaccinare din fiecare oras, in unitatile sanitare…

- Tehnica folosita in multe vaccinuri impotriva Covid-19 ar putea sa ajute și in lupta contra bolii provocate de ințepatura de capușa. O ințepatura de capușa infectata cu bacteria Borrelia poate avea consecințe grave asupra sanatații. Este vorba de boala Lyme care, daca nu este tratata corect și in cel…

- E nevoie de organizarea in București a unei campanii de vaccinare a persoanelor fara adapost, cele mai vulnerabile la infectarea cu SARS-CoV-2, care au și grave probleme de sanatate, ce se vor acutiza in sezonul rece. Este mesajul scrisorii deschise a Centrului de resurse pentru participare publica…