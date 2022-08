Compania farmaceutica Pfizer a anunțat rezultate pozitive la varstnici pentru vaccinul sau impotriva virusului respirator sincițial (VRS), impotriva caruia nu exista in prezent un vaccin autorizat, relateaza AFP, preluata de Hotnews. Acest virus este responsabil de bronșiolita, o boala respiratorie care afecteaza in principal sugarii, dar poate fi periculos și pentru persoanele in varsta, care pot, de exemplu, sa dezvolte pneumonie. Peste 177.000 de persoane in varsta sunt internate in fiecare an in Statele Unite din cauza unei infecții cu RSV și aproximativ 14.000 mor din cauza acesteia, potrivit…