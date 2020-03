Stiri pe aceeasi tema

- Un vaccin experimental ar putea fi testat si in Romania. Vaccinul facut in Marea Britanie, ar putea ajunge in țara noastra, peste o luna, cand vor fi date toate avizele de catre Agenția Naționala a Medicamentului. Anunțul a fost facut de managerul Institutului Matei Balș, medicul Adrian Streinu Cercel,…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat intr-o luna si in Romania, anunta dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase si britanici exista un protocol de colaborare.

- Un vaccin experimental pentru coronavirus facut in Marea Britanie ar putea fi adus in Romania și testat pe grupe de persoane, in termen de aproximativ o luna, a declarat vineri, la Antena 3, managerul Institutului Matei Balș, Adrian Streinu-Cercel, informeaza Hotnews. ”Și in SUA, și in Marea Britanie…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca pana vineri au fost efectuate 2.545 de teste pentru depistarea COVID-19 in Romania, 75 de persoane fiind depistate pozitive. La nivel national au fost intocmite 32...

- Romanul din Gorj, depistat pozitiv cu Covid-19, se afla izolat intr-o camera la Institutul Matei Balș. Primul caz de coronavirus inregistrat in Romania pare sa fi creat o ușoara panica, asta pentru ca, potrivit datelor medicilor, peste 600 de oameni se prezinta zilnic la camera de garda, de teama unei…

- Firma americana de biotehnologie Moderna a trimis un vaccin experimental pentru Covid 19 cercetatorilor guvernului Statelor Unite, la numai sase saptamani dupa ce a inceput sa lucreze la imunizare, relateaza CNN, potrivit protv.ro.Testele initiale pentru posibilul vaccin ar putea incepe in aprilie,…

- Publicam integral, poziția eMAG cu privire la creșterea prețului la maștile medicale: In ultimele zile, pe fondul discuțiilor referitoare la riscul crescut de infecție cu Covid-19 (Coronavirus) in randul populației, stocurile de maști medicale la prețurile obișnuite s-au epuizat. In aceste condiții,…

- Veste uriașa din China. Primul vaccin impotriva coronaviusului COVID-19, care a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, va fi prezentat pentru studii clinice la sfarșitului lunii aprilie, a declarat vineri, ministrul chinez al Științei și Tehnologiei, Xu Nanping, citat de Reuters.Xu…