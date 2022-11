Un vaccin antigripal universal. Când ar putea fi disponibil / „Potențialul este uriaș” Un vaccin antigripal universal care protejeaza impotriva tuturor tulpinilor de virus ar putea fi disponibil in urmatorii doi ani, un pas important in protejarea impotriva unei pandemii de gripa potențial devastatoare. Cercetatorii lucreaza la vaccinuri universale impotriva gripei de mai bine de un deceniu. Specialiștii au constatat ca un vaccin experimental bazat pe aceeași tehnologie […] The post Un vaccin antigripal universal. Cand ar putea fi disponibil / „Potențialul este uriaș” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii israelieni au dezvoltat o masca faciala invizibila care protejeaza utilizatorul impotriva Covid-19, a sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS), a gripei și a altor virusuri respiratorii, a anunțat joi Institutul de Tehnologie din Israel (Technion). Specialiștii din Israel au…

- Te-ai intrebat vreodata cata mișcare trebuie sa faci pentru a compensa o zi intreaga in care ai stat pe scaun?Cercetatorii spun ca nu este nevoie de un efort imens, chiar din contra, sunt de ajuns 40 de minute de activitate fizica pe zi, la un ritm „moderat spre viguros”, pentru a anula zece ore in…

- Nu exista organisme cunoscute pe Pamant care sa traiasca pentru eternitate. Dar sunt numeroase organisme care traiesc foarte mult timp. Iar unele dintre ele au o biologie foarte asemanatoare cu a noastra.

- Cercetatorii au stabilit care sunt schimbarile care au loc in creierul tau atunci cand te indragostești. Corpul uman este supus unor modificari incredibile atunci cand o persoana este indragostita. Persoanele indragostite pot fi recunoscute chiar și in urma nor analize. Ce inseamna dragostea. Schimbarile…

- Particulele de nisip purificat ar putea avea intr-o zi un rol in incercarile de a scadea in greutate, transmite descopera.ro. Studiile clinice anterioare au produs deja rezultate promițatoare, dar mecanismul real de scadere in greutate din spatele tratamentului potențial a fost puțin ințelese. Pentru…

- Din luna noiembrie, vaccinul antigripal va putea fi facut in farmacii, in cadrul unui program-pilot al Ministerului Sanatatii. In acest sens, farmaciile vor fi autorizate. Pentru ca doritorii sa poata beneficia de acest vaccin au nevoie de o recomandare medicala pe care trebuie sa o prezinte la farmacie.…

- Serviciul Public Ambient Urban anunța ca in perioada 17.10.2022 – 28.10.2022 (cu posibilitate de prelungire daca situația o va impune) specialiștii serviciului vor desfașura pe raza intregului oraș activitatea de deratizare impotriva rozatoarelor. Operațiunea se desfașoara in cadrul Programului unitar…

- Campania de vaccinare gratuita impotriva gripei de sezon, pentru populație, va demara dupa data de 7 octombrie, prin cabinetele medicilor de familie. Prima transa de vaccin antigripal, constand in 51.585 doze de vaccin antigripal, respectiv produsul biologic INFLUVAC TETRA, a ajuns la Direcția de Sanatate…