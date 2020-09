Un vaccin anti-COVID nu va duce automat la sfârșitul pandemiei Experții de la Imperial College London susțin ca la nivelul intregii planete, doar unul din zece oameni va fi protejat impotriva coronavirusului in primul an dupa dezvoltarea unui vaccin. Conform unei analize a capacitații globale de producție a unui vaccin anti-COVID arata ca mai puțin de doua miliarde de doze ar putea fi livrate in anul 2021, in condițiile in care un vaccin ar primi unda verde in primele luni, scrie Sky News. In contextul in care șapte din cele opt vaccinuri aflate in prezent in ultima faza de testare necesita efectuarea a doua doze pentru fiecare persoana, calculele cercetatorilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat miercuri, 16.09. a.c., in cadrul unei conferințe de presa, masurile sanitare care se vor lua in ziua votului din 27 septembrie, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, alegatorul se va prezenta la triajul observațional, unde, daca va avea temperatura…

- Fotbalul mondial va inregistra pierderi financiare de 14 miliarde dolari in urma pandemiei COVID-19 conform estimarilor Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), care a primit cereri de ajutor din partea a 150 de asociații de fotbal din lume. Comisarul european Olli Rehn, responsabil cu cererile de…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat nominalizarea Partidului Republican in vederea celui de-al doilea mandat si si-a inaugurat campania electorala prin promisiunea-soc a unui vaccin - ”anul acesta” - impotriva covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intr-un lung discurs de 70 de…

- In 1 august, in Berlin a avut loc un protest de amploare impotriva masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Au participat, conform autoritatilor, intre 17.000 si 20.000 de persoane, inclusiv oameni veniti din afara orasului pentru manifestatia intitulata „Sfarsitul pandemiei – ziua libertatii”.

- Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru, la 280 milioane lei, in contextul pandemiei Profitul net al Raiffeisen Bank a scazut cu 27% in primul semestru al acestui an, la 280 milioane lei, fata de 384 milioane lei in perioada similara a anului trecut. Totodată, activele…

- Profitul HSBC pentru prima jumatate a acestui an a scazut cu 65%, pe fondul crizei coronavirusului, la 4,3 miliarde de dolari inainte de impozitare, comparativ cu 12,4 miliarde de dolari pentru aceeași perioada a anului trecut, anunța BBC potrivit Agerpres.Scaderea a fost mult mai mare decat…

- Valoarea și numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu aproape 10%, de la începutul pandemiei COVID 19, în ritm anual, accelerând astfel procesul de digitalizare în sistemul bancar, potrivit analizei datelor statistice…

- Mai mult, rezultatul la primele trei luni ale anului este comparabil cu cel raportat la in perioada similara din 2019 pe fondul efectelor Covid-19, insa fara aceste elemente extraordinare rezultatul din primul trimestru din 2020 ar fi fost mai mari cu un milion de lei. ”Anticipam un impact financiar…