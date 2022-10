Stiri pe aceeasi tema

- O directoare de la compania Pfizer care a avut un rol principal in negocierea unui acord cu Comisia Europeana de furnizare in vrac a vaccinurilor anti-COVID-19 a declarat ca exclude "categoric" posibilitatea ca directorul executiv al firmei producatoare de medicamente din SUA sa fi negociat contractul…

- Un nou val de Covid-19 pare sa ajunga in Europa odata cu sosirea vremii mai reci. Subvariantele Omicron BA.4/5, care au dominat in aceasta vara, sunt inca in spatele majoritații infecțiilor, dar subvariantele Omicron mai noi caștiga teren. Sute de noi forme de Omicron sunt urmarite de oamenii de știința,…

- Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a autorizat vaccinurile anti-COVID-19 adaptate atat de compania Moderna, cat si de alianta Pfizer-BioNTech, pentru a contracara actualele subvariante dominante de Omicron, BA.4 si BA.5, a informat Agrentia Reuters, preluata de Agerpres.…

- Vaccinurile anti-COVID-19 adaptate la varianta Omicron vor fi livrate in Uniunea Europeana intr-un interval de doar cateva zile dupa ce vor fi autorizate de agentia cu rol de reglementare a medicamentelor pe piata europeana, a anunțat, miercuri, un membru al Parlamentului European, politicianul german…

- Vaccinurile anti Covid-19 adaptate la varianta Omicron vor fi livrate in Uniunea Europeana in cateva zile de la autorizarea facuta de agentia cu rol de reglementare a medicamentelor pe piata europeana, a declarat miercuri Peter Liese, membru al Parlamentului European, citat de Reuters.

- Spitalul Orașenesc Mioveni a finalizat implementarea proiectului cu tiltul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei cauzata de virusul COVID – 19 prin dotarea cu aparatura medicala a SPITALULUI ORASENESC MIOVENI”, Cod SMIS 140129, finanțat prin Programul Operțional Infrastructura Mare (POIM), Axa…

- Vaccinurile chinezesti impotriva COVID sunt sigure si au fost administrate chiar si unor lideri de rang inalt, precum presedintele Xi Jinping, au anuntat sambata autoritatile sanitare, in incercarea de a reasigura poporul chinez cu privire la calitatea acestora, relateaza AFP.