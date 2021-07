Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs pe DN58 B , in zona Moniom, fiind implicate doua autovehicule: un autoturism și o autoutilitara. Acolo au intervenit de urgența cei de la Detașamentul de Pompieri Reșița cu trei echipaje de pompieri militari, cu o autospeciala The post Accident in vestul țarii: doua victime…

- Agenția Naționala de Integritate a stabilit ca viceprimarul comunei Moneasa, Raul Gicu Groza, s-a aflat in stare de incompatibilitate intre 22 iunie 2016 și 29 octombrie 2020, deoarece, simultan cu funcția deținuta in cadrul administrației locale, a fost și administratorul unei societați comerciale.…

- Un turist din Cehia s-a accidentat pe munte și a fost salvat de jandarmii și salvamontiștii din Baile Herculane. Incidentul a avut loc in zona Valea Lunga din munții Cernei. Potrivit jandarmilor din Caraș-Severin, cinci cetațeni cehi, plecați de șase zile in drumeție pe traseele montane au avut nevoie…

- Un grav accident rutier a avut loc pe DN 58, pe raza localitații Soceni,acolo unde doua autoturisme s-au ciocnit. A intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu un echipaj SMURD și doua echipaje de pompieri militari cu doua autospeciale. The post Accident cu trei victime pe o șosea din vestul țarii…

- Un apel la 112 a semnalat echipajelor de urgența vineri seara, in jurul orei 22.00, o posibila persoana inecata in lacul Ghioroc. Un echipaj de scafandri și o barca de cautare din cadrul ISU Arad s-au deplasat la fața locului, unde au inceput cautarile, care s-au facut la indicațiile unui pescar cu…

- Pompierii din Ineu au salvat trei pui de barza care cazusera dintr-un cuib. Oamenii au folosit autoscara și au pus puii in cuibul construit de mama lor. The post Pui de barza in pericol, dupa ce au cazut din cuibul lor dintr-o localitate din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- FOTO | ISU Alba : intervenții in 8 curți afectate de precipitațiile abundente pe raza localitații Hoparta. Pompierii intervin și pe raza Municipiului Aiud FOTO | ISU Alba : intervenții in 8 curți afectate de precipitațiile abundente pe raza localitații Hoparta. Pompierii intervin și pe raza Municipiului…

- Pompierii militari din Caransebeș au intervenit pentru stingere unui incendiu izbucnit la anexa unei case din municipiu, situata in cartierul Pipirig. Pentru intervenție au fost mobilizate trei echipaje, cu doua autospeciale pentru stingere li o ambulanța, din cadrul Detașamentului ... The post Incendiu…