Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Sovata, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Sovata, au intervenit joi, 20 octombrie, in jurul orei 2.13, pentru limitarea propagarii, respectiv lichidarea unui incendiu produs la nivelul a doua anexe…

- Polițiștii din cadrul I.P.J. Mureș au demarat in urma cu doua zile verificari in urma vizionarii unui clip din care rezulta ca un urs este transportat in furcile unui utilaj agricol. In urma activitaților desfașurate, s-a stabilit ca un barbat, de 39 de ani, din Saschiz, a condus, in localitatea mureșeana…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Raciu au fost solicitați sa intervina luni, 19 septembrie, in jurul orei 14.30, pentru a asigura masuri PSI in cazul unui accident rutier produs in localitatea Sanmartinu de Campie. "A fost vorba despre un singur autoturism intrat in coliziune cu un cap…

- Potrivit ISU Brașov, autovehiculul s-a rasturnat in afara șoselei, pe DN 1, intre Mandra și Șercaia. Primul care a intervenit la fața locului a fost un subofițer la ISU Brașov, care se indrepta catre Fagaraș intr-o alta misiune. Cand a vazut accidentul care se petrecuse cu putin timp inainte, a oprit…

- Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, o autocisterna a parasit partea carosabila și a intrat in șanțul de pe același sens de mers, pe autostrada A3, pe raza localitații Chețani. Cisterna era goala și nu au fost scurgeri de combustibil. La fața locului intervin, pentru asigurarea masurilor specifice…

- Inspectorii vor decide, in cadrul unei ședințe ce va avea loc in aceasta saptamana, unde și in ce condiții va desfașura acesta cursurile in noul an școlar. Anul trecut școlar, mai mulți elevi și preșcolari din Ucraina au participat la ore in calitate de audienți, adica doar au stat și au ascultat cursurile.…

- Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș au fost solicitați sa intervina azi, 3 august, in jurul orei 12.29, la un accident rutier care a avut loc pe strada Principala din comuna Chețani. Potrivit informațiilor furnizate de ISU Mureș, un autoturism a parasit partea carosabila și a intrat…