Stiri pe aceeasi tema

- Plata despagubirilor acordate cetatenilor ar putea fi facuta prin intermediul consiliilor judetene, sumele respective urmand a fi recuperate de catre acestea de la Ministerul Mediului. Ea a sustinut ca una dintre cauzele Din pacate, o alta cauza este, insa, si scaparea de sub orice control a acestei…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat ca niciun stat membru al Uniunii Europene „si nu numai” nu a dorit sa ia niciun urs – specie protejata in Romania –nici macar pentru gradinile zoologice, precizand ca multe tari nici nu mai au aceasta specie de 100 de ani, anunta Mediafax. Gratiela…

- Ministerul Mediului a aprobat impuscarea mai multor ursi din padurile de langa Baile Tusnad, dupa ce in ultimele doua saptamani mai multi localnici au fost atacati de animalele salbatice, noteaza Digi24 . Masura a fost luata la presiunea oamenilor...

- Doi dintre puii ursoaicei care ar fi atacat un tanar in stațiunea Baile Tușnad au fost loviți de tren miercuri seara. Pentru ca exista riscul ca ursoaica sa devina agresiva din cauza pierderii puilor, va fi dusa in rezervația de urși de la Zarnești, județul Brașov. Potrivit comisarului sef adjunct al…

- Un șofer baut din municipiul Barlad care, in urma cu cinci ani, a provocat un accident mortal de circulație a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Barbatul de 48 de ani din județul Vaslui a mai fost obligat de catre instanța la plata a 180.000 de lei, cu titlul de…

- Ucraina a pierdut aproximativ 100 de miliarde de dolari din cauza anexarii Crimeei de catre Rusia și a operațiunilor militare in Donbas, se arata in raportul ”Agresiunea Kremlinului in Ucriana”, intocmit de analiștii de la centrul american de cercetare ”Atlantic Council”. Autorul studiului, Anders Aslund,…

- Nori de cenusa sunt luati, atunci cand vantul bate cu putere, din halda apartinand Termocentralei II Craiova, si imprastiati peste gospodariile din Mischii si Simnic. Imagini cu acest fenomen au aparut pe facebook, iar autoritatile din Dolj spun ca nu reusesc sa gaseasca solutii.

- Nori de cenusa sunt luati, atunci cand vantul bate cu putere, din halda apartinand Termocentralei II Craiova, si imprastiati peste gospodariile din Mischii si Simnic. Imagini cu acest fenomen au aparut pe facebook, iar autoritatile din Dolj spun ca nu reusesc sa gaseasca solutii.