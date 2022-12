Un urs foarte mare, văzut într-o pădure, vremea schimbătoare nu l-a trimis încă la hibernat. VIDEO Un urs foarte mare, vazut intr-o padure, vremea schimbatoare nu l-a trimis inca la hibernat, imaginile au fost facute publice de catre Regia Naționala a Padurilor. „Un impunator exemplar de urs intr-o padure administrata de Direcția Silvica Suceava. Urșii au habitatul in padurile intinse de munte și cele dese din zonele deluroase. In cautarea hranei, [...] The post Un urs foarte mare, vazut intr-o padure, vremea schimbatoare nu l-a trimis inca la hibernat. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost surprins intr-o ipostaza inedita in Parcul Natural Bucegi. Imaginile cu el au ajuns virale in mediul online. "Va rugam sa-l scuzati, are putina treaba.", au transmis reprezentantii Romsilva. Ursul a fost filmat cum se balaceste intr-un ochi de apa intr-o padure din Parcul Natural Bucegi…

- Preturile pornesc de la 15 lei pentru un pom de Craciun specia molid cu inaltimea de pana in 1,3 metri si ajunge la 35 de lei pentru un exemplar de brad cu inaltimea intre 2 si 3 metri, cei cu inaltimi de peste 3 metri fiind considerati comenzi speciale. Este vorba despre prețurile practicate la porțile…

- Imagini de poveste cu zimbrii aflați in libertate, in Parcul Natural Vanatori Neamț, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva administreaza trei nuclee de zimbri, Dambovița-Bucșani, Hațeg și Vanatori Neamț, cu un efectiv total de peste o suta de exemplare. Zimbrilor aflați in libertate in Parcul Natural…

- Romsilva, o noua licitație pentru reabilitarea drumului forestier Feneșasa, langa Zlatna. Valoarea estimata a lucrarilor, dublata Regia Naționala a Padurilor – Romsilva RA a lansat o noua licitație pentru reabilitarea drumului forestier Feneșasa, aflat in zona orașului Zlatna. Potrivit documentației,…

- Regia Naționala a Padurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvica Neamt, cu sediul in mun. Piatra Neamt, str. V.A. Urechia, nr. 24, telefon 0233-211696, 0233-219905, fax 023-212736, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Bucuresti, sub nr. J40/450/1991, cod fiscal RO 1590120, organizeaza la sediul…

- Ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos, a jonglat cu prețul lemnul de foc aplicand dublul standard, dar in defavoarea romanilor, ceea ce ar trebui sa dea gandit instituțiilor de forța ale statului. Plafonarea la 400 lei/mc, dar lemnul a disparut La propunerea ministrului Mediului, Apelor și Padurilor,…

- O romanca de 56 de ani a fost condamnata la inchisoare cu executare pentru profanare de cadavre. Ea și-a ascuns mama moarta in padure ca sa ii poata lua pensia in continuare. Mihaela P., o femeie de 56 de ani din Lugoj, județul Timiș, a fost condamnata definitiv la 10 luni de inchisoare cu executare…

- Una dintre activitațile secundare ale Direcției Silvice Suceava este cea de valorificare a fructelor de padure de pe suprafețele forestiere pe care le administreaza.Incepand cu luna iulie 2022, Regia Nationala a Padurilor Romsilva a organizat licitatii electronice de valorificare a fructelor de ...