Un urs, blocat într-o mașină. Polițiștii au fost chemați să intervină Politistii din statul american Colorado au avut de-a face cu un "suspect" cu totul neobisnuit. Era vorba de un urs care reusise sa intre intr-o masina parcata, dar nu mai stia cum sa iasa. Misiunea a fost indeplinita cu succes iar ursul a revenit in padure. Cand au primit apelul, la 2.30 noaptea, politistii au crezut ca era vorba de o farsa. S-au deplasat, totusi, la fata locului si au descoperit, intr-adevar, animalul blocat in masina. Au confirmat ca in masina se afla un urs mare, cu o greutate estimata la 70 - 90 de kilograme. Animalul ajunsese, probabil,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

