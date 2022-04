Un urs a pus pe jar autoritățile: Animalul a intrat într-o casă din Harghita. Ce a urmat A fost alerta in randul autoritaților din Harghita, care au intervenit pentru alungarea unui urs. Animalul salbatic a ajuns la un moment dat intr-o casa, al carui proprietar, din fericire, nu se afla in locuința. De la Jandarmeria harghiteana s-a aflat ca vanatorii s-au vazut nevoiți sa foloseasca arma. Totul, dupa ce ursul ar fi […] The post Un urs a pus pe jar autoritațile: Animalul a intrat intr-o casa din Harghita. Ce a urmat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile harghitene au intervenit in cursul noptii trecute pentru alungarea unui urs din orasul Balan, care a intrat intr-o casa nelocuita. Ursul a devenit agresiv si a incercat sa atace echipa de intervenitie. El a fost impuscat de vanatori, fiind ranit, iar apoi alungat in padure. Potrivit Jandarmeriei…

- Autoritatile harghitene au intervenit in cursul noptii trecute pentru alungarea unui urs din orasul Balan, iar la un moment dat animalul a intrat intr-o casa nelocuita, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un urs a intrat marți seara intr-o casa din orașul Balan, județul Harghita. Vanatorii au tras cu arma ca sa alunge ursul care a devenit agresiv. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Autoritatile din Harghita au transmis, vineri, un mesaj RO-Alert in Miercurea Ciuc, unde a fost semnalata prezenta unui urs intr-o intersectie, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Legea care permite accesul pe plaja cu animalul de companie, initiat de deputata USR Cristina Rizea, a fost adoptata. Stapanii trebuie sa stie ca trebuie sa respecte anumite reguli de conduita pe litoralul romanesc, scrie adevarul. Dupa 16 ani de cand s-a interzis accesul pe plaja cu animalele de companie,…

- Ce trebuie sa faci daca ești COVID pozitiv. Care este procedura de urmat și cum se manifesta simptomele Autoritațile medicale au reamintit recent care este procedura pentru persoanele confirmate pozitiv COVID, in contextul in care sunt funcționale centrele de evaluare in țara. Ce trebuie sa faci daca…

- Proteste de strada la Bolintin Vale, dupa ce un tanar a fost omorat cu o piatra. Poliția și Jandarmeria patruleaza pe strazile din Bolintin Vale, dupce mai mulți locuitori au ieșit sa protesteze in urma din cauza unui omor. Oamenii din localitate spun ca barbatul ucis era șofer de maxi-taxi. ”Avand…

- Autoritațile au anunțat 8.861 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. De asemenea, au fost raportate 43 de decese, a informat Grupul de Comunicare Strategica. O creștere insemnata s-a inregistrat in județul Brașov, unde autoritațile au anunțat 422 de noi infectari. Harghita are 98 de cazuri…