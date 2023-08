Un urs a pus autoritățile pe jar în Ploieşti! Este căutat cu drona pe străzile din oraș Alarma s-a dat inca de ieri dimineata, in jurul orei 5, cand un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca a vazut un urs pe o sosea din zona rafinariei Vega, situata la periferia orasului. Imediat a fost trimis un mesaj RO Alert prin care localnicii erau sfatuiți sa ramana in locuințe. O patrula de jandarmi, una de politie si autoritatile locale au pornit pe urma ursului, insa animalul nu a fost gasit. Aseara, cautarile au fost reluate de echipajele ISU Prahova si ISU Brasov, care au folosit echipamente speciale pentru detectarea animalului, inclusiv cu o drona dotata cu o camere de termoviziune,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost cautat pe strazile din Ploiești, in noaptea de sambata spre duminica, timp de patru ore, dupa ce un localnic a raportat ca a vazut un animal. Primarul orașului a anunțat ca in ciuda mobilizarii, animalul nu a fost gasit. El a anunțat și ca vrea sa cumpere doua drone cu termoviziune, in…

- La Ploiești autoritațile au intervenit cu drone cu termoviziune pentru a cauta animalul care a fost vazut in partea de nord a orașului. Iar la Sinaia, oamenii au anunțat autoritațile ca au vazut pe strada o ursoaica cu doi pui. Ursul a fost vazut sambata in jurul orei cinci dimineața de un localnic…

- La Ploiești autoritațile au intervenit cu drone cu termoviziune pentru a cauta animalul care a fost vazut in partea de nord a orașului. Iar la Sinaia, oamenii au anunțat autoritațile ca au vazut pe strada o ursoaica cu doi pui. Ursul a fost vazut sambata in jurul orei cinci dimineața de un localnic…

- Cele mai multe mesaje specifice care semnalau prezența unor urși au fost emise in data de luni, 24 iulie, in județul Harghita, informeaza Ministerul Afacerilor Interne (MAI), citat de News.ro.„La nivel national, au fost transmise 21 de mesaje de avertizare a populatiei prin intermediul sistemului RO-ALERT, pentru…

- Primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a dispus suplimentarea punctelor de prim ajutor și de hidratare, in oraș, care sa vina in sprijinul persoanelor afectate de canicula. Astfel, in zonele intens tranzitate din municipiul nostru vor fi amplasate incepand de miercuri, 19 iulie 2023, corturi…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri dupa amiaza, intr-un lan de grau, in apropiere de Ploiesti, pe marginea drumului national. Traficul rutier a fost afectat din cauza degajarilor mari de fum si a vizibilitatii reduse. Autoritatile au transmis mesaj RO-ALERT pentru avertizarea populatiei din zona.Incendiul…

- Un accident grav s-a produs duminica dupa-amiaza pe DN1, in Posada, anunța Centrul Infotrafic.in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe DN1, in localitatea Posada. Doua persoane au fost ranite in urma impactului, iar circulația mașinilor a fost restricționata.Cele doua persoane ranite…

- Ziua de ieri a fost solicitanta pentru pompierii din intreaga țara! Salvatorii au gestionat cu promptitutine 1.475 situații de urgența, cele mai numeroase misiuni fiind derulate in zona București-Ilfov și in județele Prahova, Mureș, Argeș, Brașov și Cluj. O pondere de peste 85% din totalul intervențiilor…