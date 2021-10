Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au fost atacati, sambata, de un urs, in comuna Campuri, unul dintre acestia fiind in stare grava, in timp ce ursul a fost omorat de satenii care au intervenit in sprijinul vecinilor lor, a declarat primarul comunei Campuri, Ion Vlad. ‘Sambata dimineata, la ora 08,30, am fost sesizati de…

- La data de 13 septembrie a.c., ora 22.20, Secția 10 Poliție Rurala Panciu a fost sesizata, prin S.N.U.A.U.112, cu privire la faptul ca, in comuna Campuri are loc un scandal intre mai multe persoane. In baza sesizarii, la fața locului s-a deplasat, pentru aplanarea conflictului, patrula de ordine publica, …

- La data de 29.08.2021, in intervalul orar 06.00 – 15.00, cu ocazia sarbatorii religioase “Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul”, au avut loc targurile tradiționale din satele Naruja și Campuri, ocazie cu care polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Vidra și cei din cadrul Poliției Orașului Panciu au desfașurat …

- "Variantele ocolitoare asigurau traficul auto și pietonal pe perioada reabilitarii drumului județean afectat de inundațiile din luna iunie.Facem tot posibilul sa rezolvam cat mai repede situația invita in aceasta dimineața! Rugam șoferii sa dea dovada de ințelegere și le mulțumim anticipat pentru acest…

- Mai multe proiectile din timpul razboiului, ramase neexplodate, au fost descoperite la Pufesti, pe un teren agricol, si la Campuri, intr-o padure de pe raza comunei, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea."Echipa pirotehnica a ISU Vrancea a fost solicitata joi, 05…

- Doi barbați, din comuna Jupanești, Gorj, au fost reținuți, dupa ce au fost implicați intr-un scandal. Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in data de 25 iulie, doi barbați de 34 de ani, din comuna Jupanești, in timp ce se aflau pe terasa unei…