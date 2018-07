Stiri pe aceeasi tema

- Un californian a avut parte de experienta vietii cand s-a trezit, intr-o dupa-amiaza de vineri, cu un urs in curtea sa. Dupa ce a trecut de gardul din spatele proprietatii, animalul s-a balacit in jacuzzi, a baut un cocktail, apoi a plecat linistit, totul intamplandu-se sub privirea mirata a locatarului.

- Un barbat in varsta de 45 de ani, din Cimpuri, a fost arestat preventiv pentru ultraj. Potrivit polițiștilor, acesta nu deținea permis de conducere și s-a rasturnat cu autoutilitara pe care o conducea intr-un parau de pe raza comunei Campuri, in timp ce era urmarit de un echipaj de…

- Un apel la 112 a dat alarma in Targoviște. Un localnic a anunțat ca pe malul raului Ialomița un barbat zace inconștient. Imediat, la fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj SMURD. (Console si accesorii gaming) Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de cateva zeci de minute. In zadar,…

- Laura Cosoi a adus pe lume in aceasta dimineața o fetița perfect sanatoasa. Numele ales de Laura Cosoi pentru fetița ei este Rita. Acesta este un nume de origine spaniola și este forma scurta a numelui Margarita și inseamna cinste, onestitate, curaj. Vedeta a dorit sa impartașeasca bucuria și cu prietenii…

- "Suntem o tara pionier din Europa, care am asanat din circuit aceste actiuni la purtator. Imediat ce legea intra in vigoare ele se vor converti in actiuni nominative", a spus miercuri Radu Cantar, agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a UE, la o intalnire cu presa. La randul sau, presedintele…

- Un barbat din Curtea de Arges si-a incheiat socotelile cu viata la barajul Noaptes, din judetul Arges. Descoperirea macabra a fost facuta de un militar, care, in timpul unei aplicatii, a zarit, prin binoclu, trupul barbatului.

- Alexandru Daniel But, din Timis, proprietarul unui caine Pitbull care a atacat, in plina strada, o persoana si i-au provocat leziuni traumatice care au necesitat 15 zile de ingrijiri medicale, a fost achitat de Curtea de Apel Timisoara, care a respins apelul formulat de Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Dupa un an de tensiuni, avocati, termene, motive si motivatii, pustii care se imagineaza Hagi si Mutu raman cu visurile intacte: Curtea de Apel Bucuresti le-a lasat baza sportiva. Proprietarul va fi despagubit de stat.