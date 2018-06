Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci membri ai forțelor paramilitare și patru polițiști au fost raniți vineri, dupa ce militanți separatiști au efectuat un atac cu grenada, in Kashmir, conform poliției indiene. Grenada a fost aruncata in direcția unui contingent al Forțelor de Poliție Centrale de Rezerva (CRPF) din localitatea…

- Sediul Organizației Județene PSD Mureș a fost vandalizat, in noaptea de 21 spre 22 iunie 2018, anunța filiala partidului pe pagina oficiala de Facebook. Autori necunoscuți au aruncat cu mai multe borcane care conțineau gem in reclama luminoasa amplasata desupra intrarii sediului din Piața Trandafirllor…

- Tragedie la Arad dupa ce o mașina aintrat pe contrasens. O persoana și-a pierdut viața, iar celelalte cinci au fost grav ranite, conform news.ro. Tragicul accident care s-a produs pe DN 79A, in județul Arad. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a ajuns pe contrasens, unde a intrat…

- RUSIA 2018. A aparut si primul incident de la Cupa Mondiala, dupa doar trei zile, anunta presa locala. Un taxi a intrat in mai multi fani prezenti la Moscova pentru a-si sustine echipa. Incidentul s-a lasat cu victime, opt fani au fost raniti, scrie agentia de presa rusa TASS. Presa rusa mai scrie ca…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…

- Un pilot de raliu si doi spectatori au fost raniti, duminica, la Campionatul de Viteza in Coasta din Brasov, dupa ce concurentul a pierdut controlul vehiculului si a lovit o masina parcata pe marginea drumului, in care se aflau doua femei, transmite corespondentul Mediafax. Accidentul s-a produs duminica…

- Opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei “Vulturii Carpatilor” din Campulung Muscel au fost raniti luni dimineata in Afganistan, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana (VBIED – Vehicle-Borne Improvised Explosive Device). “Opt militari din Batalionul…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…