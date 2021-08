Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs la tiroliana de la Canionul 7 Scari din Sacele, Brasov. Un turist nerabdator s-a lansat pe traseu inainte ca persoana din fața sa sa ajunga la capat și i-a provocat leziuni grave. Potrivit Salvamont Sacele, o persoana nu a respectat instrucțiunile primite de la administratorii…

- Specialiștii Administrației naționale de Meteorologie au emis miercuri, 4 august, doua noi avertizari meteorologice pentru canicula, respectiv vijelii și ploi torențiale. Avertismentele sunt valabile pana joi dimineața, 5 august, insa meteorologii anunța ca acestea s-ar putea extinde.

- Romanul este inventiv Un turist venit in vacanta in statiunea Mamaia s a gandit sa evite plata parcarii demontand placutele de inmatriculare. Din nefericire pentru el, insa, politistii locali l au identificat in baza de date si l au sanctionat cu 500 de lei pentru incalcarea prevederilor HCLM 123 2021.Potrivit…

- Garzile de coasta filipineze au anuntat luni ca au determinat o nava de razboi chineza sa se retraga din zona economica exclusiva a Filipinelor din Marea Chinei de Sud, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc pe 13 iulie in zona Marie Louise Bank, la 147 mile nautice de orasul El…

- Printre colegii de zbor ai lui Richard Branson se numara Beth Moses, astronaut instructor sef la Virgin Galactic, Colin Bennett, inginerul sef de operatiuni al Virgin Galactic, si Sirisha Bandla, vicepresedintele pentru afaceri guvernamentale si operatiuni de cercetare al companiei.Un zbor a carui pregatire…

- Momentul exploziei de la Rafinaria Petromidia a fost surprinsa de un turist care filma in acel moment marea. Pe filmare se aude o bubuitura puternca, urmata imediat de o flacara imensa și un nor de fum negru. Explozia a avut loc in jurul orei 12.30 și s-a soldat cu un mort și 5 raniți. […] The post…

- Alina Traiește un adevarat coșmar, dupa ce propria ei mama a alungat-o din casa alaturi de copilul ei minor. Femeia ar fi vrut sa iși refaca viața fara moștentorii sai, motiv pentru care și-a chemat fiecare concubin sa se mute alaturi de ea in casa renovata de catre fiica sa. Aceasta din urma a fost…

- Difuzarea imaginilor spectaculoase cu pasarile flamingo din Delta Dunarii au dus la un dezastru. Turiștii, dornici sa le fotografieze, le-au haituit, le-au stresat și le-au agresat. Pasarile au parasit rezervația și este puțin probabil sa se mai intoarca Reprezentantul Societatii Ornitologice din Romania…