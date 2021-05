Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre barbatii banuiti ca ar fi incasat in numele unei firme din Giurgiu, folosindu-se de o factura falsa, peste 70.000 lei de la o societate comerciala din Alba Iulia, si care era dat in urmarire nationala, a fost depistat de politistii din judetul Alba. Barbatul se sustragea executarii unei…

- Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare. Este vorba despre o decizia anunțata in urma cu scurt timp de Curtea de Apel București, intr-un caz in care Mario Iorgulescu a fost acuzat de complicitate la rapire.

- Un dosar de proxenetism finalizat la Curtea de Apel Timisoara scoate la iveala modul in care un barbat de 36 de ani a ajuns sa fie condamnat defintiv la doi ani de inchisoare cu suspendate pentru proxenetism, dupa ce a profitat de pe urma veniturilor iubitei sale, pe care o incuraja sa se prostitueze,…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat definitiv pe un fost polițist din Giurgiu, la 3 ani inchisoare cu executare, pentru savarsirea mai multor infracțiuni de corupție in timp ce se afla in funcția publica. Politistul a fost condamnat pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita,…

- Mandat pus in executare de politisti. Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albota au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de Curtea de Apel Pitești, privind pe un barbat de 32 de ani, din Bradu, condamnat la un an și 9 luni de inchisoare pentru savarsirea…

- Un tanar de 26 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști și depus de polițiști la Penitenciarul Aiud, unde va sta pentru urmatorii doi ani și 9 luni inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la data de 19 martie 2021, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 29 de ani, din Daneti, condamnat definitiv la patru ani de inchisoare pentru conducere fara permis. Pedeapsa cuprinde si altele mai vechi, primite in dosare in care a fost acuzat de furt si lovire. Anchetatorii au retinut ca babatul a condus un BMW fara…

- Eveniment Teleormanean condamnat la inchisoare, prins de oamenii legii la Piatra Neamț februarie 23, 2021 15:56 Un barbat din Teleorman, pe numele caruia instanța de judecata a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, a fost depistat, luni, de oamenii legii, pe raza municipiului Piatra…