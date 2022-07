Un univers sublimat Romanul de debut al, astazi, consacratei scriitoare britanice Sadie Jones, The Outcast (2008), aparut la Editura Corint (2009), in traducerea lui Adrian Buz, cu titlul Proscrisul, a fost o revelatie a criticii din Albion timp de mai multe luni. Autoarea a vrut sa ofere o naratiune de analiza in cea mai buna traditie a realismului psihologic. In foarte mare masura, ea a reusit. Intocmai ca la prozatorii victorieni, personajele sale sunt scindate intre lumea aparentelor sociale (ce trebuie pastrate cu orice chip) si universul interior, ascuns cu inversunare de privirile celorlalti, un univers al… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

