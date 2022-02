Un ultimatum dat de Kiev Moscovei. Rusia are 48 de ore pentru a se conforma Kievul a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor și cere explicații oficiale Moscovei. Rusia are 48 de ore pentru a raspunde. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat ca a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena, prin care cere Rusiei sa explice in detaliu activitațile militare pe care le desfașoara in apropierea teritoriului Ucrainei. „Am declanșat oficial mecanismul de reducere a riscurilor, in acord cu capitolul 3 al Documentului de la Viena, și cerem Rusiei sa ofere explicații detaliate despre activitațile militare in zonele adiacente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a anunțat sâmbata pe contul sau de Twitter ca Ucraina a declanșat oficial mecanismul de reducere a riscurilor în conformitate cu Acordul de la Viena și ”a solicitat Rusiei sa ofere explicații detaliate cu privire la activitațile militare în…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anuntat ca a declansat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena. Kievul cere astfel Rusiei sa explice in detaliu activitatile militare pe care le desfasoara in apropierea teritoriului Ucrainei. Rusia trebuie sa ofere explicații…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat ca a declanșat mecanismul de reducere a riscurilor, potrivit Documentului de la Viena, prin care cere Rusiei sa explice in detaliu activitațile militare pe care le desfașoara in apropierea teritoriului Ucrainei.

- Vadim Gutzeit, ministrul ucrainean al Sporturilor, le-a recomandat reprezentanților tarii sale care vor concura la Jocurile Olimpice de la Beijing (4-20 februarie) sa nu fraternizeze cu rusii, informeaza AFP."Am tinut o videoconferinta despre patriotism si am dat recomandari despre cum…

- Ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii a început, miercuri, la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis și membrii CSAT vor discuta despre situatia de securitate de pe Flancul Estic al NATO în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Ministrul britanic de externe, Liz Truss, va indemna Rusia vineri, inaintea unei reuniuni ruso-americane, la "dezescaladare" si "discutii constructive" privind Ucraina, avertizand ca o invazie a tarii ar duce la un "viespar ingrozitor", potrivit serviciilor sale, noteaza AFP preluat de agerpres.…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…