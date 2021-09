Un ultim rămas bun: Ion Caramitru este înmormântat azi, pe Aleea Actorilor din Cimitirul Bellu Actorul Ion Caramitru este inmormantat, vineri, la Cimitirul Bellu din București. Director al Teatrului National Bucuresti si presedinte al Uniunii Teatrale din Romania (UNITER), maestrul a murit duminica trecuta, la varsta de 79 de ani, internat fiind la Spitalul “Elias” din Capitala. In drumul spre Cimitirul Bellu, cortegiul cu trupul neinsufletit se va opri, in jurul orei 12.00, in fata Teatrului National “I. L. Caragiale”, caruia marele actor i-a dedicat ultimii sai 16 ani de viata, pentru un ultim ramas bun. Ion Caramitru s-a nascut in Bucuresti, la 9 martie 1942. A debutat in 1964 pe scena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Caramitru, director al Teatrului National Bucuresti si presedinte al Uniunii Teatrale din Romania (UNITER), va fi inmormantat, vineri, la Cimitirul Bellu din București. Maestrul a murit duminica trecuta, la varsta de 79 de ani, internat fiind la Spitalul “Elias” din Capitala. In drumul spre Cimitirul…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca va tine sedinta de Guvern de marti chiar in eventualitatea in care ministrii USR PLUS din Executiv vor demisiona. Intrebat daca va tine sedinta de Guvern, care are pe agenda rectificarea bugetara, daca respectivii ministri din coalitie demisioneaza luni, Citu…

- Actorul Ion Caramitru, director al Teatrului National Bucuresti si presedinte al Uniunii Teatrale din Romania (UNITER) a murit duminica, la varsta de 79 de ani, au declarat pentru AGERPRES reprezentanti ai UNITER. El era internat la Spitalul "Elias" din Capitala. Ion Caramitru s-a nascut in Bucuresti,…

- Astazi, 3 septembrie, Academicianul Mihai Cimpoi implinește 79 de ani. Cu acest prilej, Primaria municipiului Chișinau i-a adresat un mesaj de felicitare, transmite IPN. „Distins om de cultura, reputat critic și istoric literar, doua decenii ales președinte al Uniunii Scriitorilor…

- Amenzi in valoare de peste 30.000 de lei au fost aplicate, in noaptea de sambata spre duminica, de politisti in Bucuresti, fiind depistati trei soferi drogati si patru aflati sub influenta bauturilor alcoolice. De asemenea, politistii au retinut peste 21 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a fost decorat, joi, de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Colan intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Seful statului i-a acordat distinctia patriarhului Daniel in semn de "inalta apreciere pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea ridicata de fostul premier Adrian Nastase in procesul in care solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce, au precizat, pentru AGERPRES,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta, joi, o decizie asupra sesizarii ridicate de fostul premier Adrian Nastase in procesul in care acesta solicita anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare…