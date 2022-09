Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni așteapta, in Londra, sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a. Ca sa intre in cladirea Parlamentului, unde a fost depus aseara sicriul fostei suverane, au nevoie de foarte multa rabdare. Timpul estimat este de 30 de ore. 16 kilometri. Atat trebuie sa parcurga, prin Londra,…

- Autoritațile britanice estimeaza ca aproape un milion de oameni vor veni sa ii aduca un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a, pana luni dimineața cand vor avea loc funerarile. Oamenii vor fi nevoiți sa stea și 30 de ore la coada.

- Sute de mii de oameni sunt așteptați sa treaca in urmatoarele zilei pe la catafalcul reginei Elisabeta a II-a. Unii dintre ei s-au așezat la coada inca de marți seara, cand sicriul cu trupul suveranei a fost adus la Londra. Au petrecut noaptea in strada, deși a plouat in capitala britanica, așteptand…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit iși poate lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- Regele Charles al III-lea a facut prima sa vizita in calitate de monarh la Westminster, sediul parlamentului britanic. Regele Charles III a afirmat, luni, in primul discurs ca monarh sustinut in fata Parlamentului britanic reunit, ca mama sa, regina Elizabeth II, a fost un model, un exemplu de altruism…

- Regele si Regina Consoarta se deplaseaza luni in capitala Scotiei, Edinburgh, unde printr-o noua procesiune sicriul reginei Elisabeta a II-a este mutat de la Palatul Holyroodhouse la Catedrala St. Giles. Publicul va putea vizita sicriul, care va ramane in catedrala pana la 13 septembrie.

- Cetațenii britanici care deplang moartea reginei Elisabeta a II-a sunt rugați sa nu aduca ursuleți de pluș, baloane sau sa aprinda lumanari printre omagiile florale dedicate suveranei. The Royal Parks a menționat ca nu vor fi acceptate daruri sau artefacte, conform Agerpres.

