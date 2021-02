Un ultim apel la dialog pentru un viitor optimist

Stiri pe aceeasi tema

- 85 de profesori, preoți, asistenți sociali și asistenți medicali comunitari din județul Vaslui implementeaza in mod voluntar, cu sprijinul financiar al Fundației World Vision, proiecte in valoare de 207.000 de lei pentru 2134 copii vulnerabili și parinții acestora. World Vision acorda prioritate copiilor…

- Numirea controversatului traseist politic Sorin Cimpeanu in funcția de ministru al Educației a surprins pe cei din PNL, dar „asta-i pohta ce-am pohtit” Ludovic Orban așa ca… mergem inainte ca inapoi nu se mai poate. Inainte, insa, Sorin Cimpeanu a fost ministrul Educației in guvernare PSD-Ponta, așa…

- Stadiul construcției bugetului pe anul viitor, in discutie la Cotroceni Foto: Administrația prezidențiala Stadiul construcției bugetului de stat pe anul viitor este discutat în aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni, în cadrul unei întâlniri între președintele Klaus…

- Domnului Sorin Mihai Cimpeanu, Presedinte al Agentiei universitare a francofoniei (AUF), Presedinte al Consiliului National al Rectorilor din Romania (CNR) si rector al USAMV Bucuresti i-a fost decernat "Ordre des Palmes academiques", al Republicii Franceze, in gradul de Comandor. Distinctia reprezinta…

- Presedintele Agentiei Universitare a Francofoniei (AUF), Sorin Mihai Campeanu, a primit distinctia "Ordre des Palmes academiques" a Republicii Franceze, in grad de Comandor, in semn de recunoastere pentru activitatea sa in slujba Francofoniei, a informat, vineri, Universitatea de Stiinte Agronomice…

- La mulți ani, Romania! La mulți ani, romani de pretutindeni!Chiar daca ultimele luni au fost un test pentru noi, am invațat o lecție importanta despre solidaritate și unitate, iar acum suntem mai atenți unii cu alții, avem grija de noi și de cei din jur. Pentru toate acestea, și nu numai, cu prilejul…

- Patriarhia Romana este preocupata atat de protejarea sanatatii credinciosilor, cat si de manifestarea libertatii lor de credinta. In acest sens, este necesar un dialog permanent intre autoritatile de stat si locale competente si autoritatile religioase, mai ales in situatia unor zone carantinate sau…

- Anul acesta, atipic pentru tot ceea ce inseamna legaturile cu diaspora. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a incercat sa sprijine mediul asociativ de peste hotare, mai ales in ceea ce privește desfașurarea activitaților educaționale; este vorba despre școlile romanești, intalniri la sfarșit…