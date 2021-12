Un ucrainean și-a ținut un jurnal de război timp de 7 ani Un ucrainean a publicat un jurnal de razboi pe care l-a ținut langa el 7 ani. Electricianul, in varsta de 77 de ani, scrie de mana o inregistrare a bombardamentelor și victimelor. Din sufrageria lui inghesuita, Alexander Cherkas urmarește razboiul din estul Ucrainei, pe care l-a notat in jurnalul sau timp de 7 ani și 8 luni. Intr-un mic caiet de exerciții, electricianul in varsta de 77 de ani scrie de mana o inregistrare a atacurilor cu bombardamente și a victimelor. Barbatul a ținut evidența victimelor intr-un jurnal de razboi Barbatul a ținut evidența cladirilor care au fost lovite, cine a fost… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

