Stiri pe aceeasi tema

- Un ucrainean și un moldovean au fost prinși la vama cu acte false. Incidentele au avut loc pe 22 iunie, la Aeroport Internațional Chișinau și in punctul de trecere Costești. Tanarul din Ucraina a fost oprit la aeroport dupa ce s-a prezentat cu un pașaport eliberat de autoritațile din Republica Sudan,…

- Un barbat din Ucraina este anchetat de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca din judetul Botosani dupa ce asupra acestuia a fost descoperit un permis de conducere cu insemnele autoritatilor ucrainene, care s-a dovedit a fi un document fals, se arata intr-un comunicat…

- Un cetațean strain este documentat pentru deținerea și folosirea actelor oficiale falsificate. Acesta s-a legitimat ca șofer in baza unui permis de conducere romanesc ce nu corespundea unui act autentic. Cazul a fost inregistrat ieri, 18 mai 2022, in punctul de trecere a frontierei Sculeni, informeaza…

- Doi cetațeni straini, documentați de catre polițiștii de frontiera din Direcția regionala EST pentru uz de acte falsificate. Persoanele au fost depistate ieri, 15 mai, in punctul de trecere a frontierei comun Palanca-Maiaki-Udobnoe.

- Doi moldoveni in varsta de 33 și 46 de ani au incercat sa intre in țara cu permise de conducere false. Ambele incidente au fost inregistrate in punctul de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe”, pe direcția intrare in Republica Moldova.

- Doi cetațeni au fost prinși cu permise de conducere false la intrarea in Moldova. Ambele cazuri au fost inregistrate la sfarșitul saptamanii trecute, in punctul de trecere a frontierei Palanca.

- Șoferul s-a legitimat in baza unui permis de conducere neveridic și risca dosar penal pentru ilegalitatea comisa. Potrivit poliției de frontiera, pentru autorizarea ieșirii din Republica Moldova la pista s-a apropiat un automobil Toyota, condus de un barbat, de 54 de ani din Odesa. Acesta a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit asupra unui cetatean al R. Moldova, un document de identitate cu insemnele autoritaților romane, care s-a dovedit a fi fals.