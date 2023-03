Un ucrainean, arestat în România, a EVADAT! A omorât un român într-un accident Un ucrainean care executa executa arestul la domiciliu in judetul Maramures si nu a fost gasit in imobil de catre politisti este cercetat pentru evadare. Politistii au mers ieri la adresa de domiciliu a cetațeanului ucrainian de 34 de ani, unde se afla in arest. Barbatul nu a fost gasit. Beat la volan, a omorat […] The post Un ucrainean, arestat in Romania, a EVADAT! A omorat un roman intr-un accident first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in nordul țarii. Polițiștii cauta un cetațean ucrainean care a fugit din arestul la domiciliu. Recent, a fost condamnat de Judecatoria Baia Mare la 3 ani și 4 luni inchisoare pentru ca a ucis un om cu TIR-ul la Seini. Sentința nu e definitiva și urmeaza apelul la Curtea de Apel Cluj. Cetateanul…

- Este alerta in Maramures, dupa ce un ucrainean, arestat la domiciliu, a evadat. Anul trecut, fiind beat la volanul unui TIR, s-a rasturnat la Seini si a omorat o persoana care se deplasa pe trotuar. „Joi, 2 martie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale in timp ce efectuau verificari cu privire…

- Un ucrainean a murit in Romania dupa ce a trecut inot granița alaturi de alți doi conaționali. Cei trei au fost gasiți pe malul raului Tisa de polițiștii de frontiera, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, a precizat…

- Politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari in cazul unui ucrainean, in microbuzul caruia au fost descoperite șase biciclete, in valoare totala de 150.000 lei, semnalate ca fiind furate din Elveția. Microbuzul, in valoare de 80.000 lei a fost indisponibilizat la sediul instituției. In seara…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus efectueaza cercetari in privinta unui cetațean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere care nu este emis de nicio autoritate de stat. In data de 4 ianuarie 2022, la ora 15.00, in Punctul…

- Duminica, 25 decembrie, la ora 14.00, polițiștii din Vișeu de Sus, au intervenit la un accident rutier produs pe D.J. 187 in localitatea Poienile de Sub Munte. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un barbat de 31 de ani din Poienile de Sub Munte, a parasit…

- Marți dimineața, in jurul orei 07.00, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un eveniment rutier produs pe D.N.1C, in dreptul intersecției cu strada 51 din Tauții Magherauș. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca o femeie de 37 de ani din Tauții Magherauș, aflata la volanul unui…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat la ieșirea din țara un barbat din Maramureș care are de executat șase ani de detenție pentru savarșirea de infracțiuni cu violența. Vineri, 02 decembrie, in jurul orei 14.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pe sensul de ieșire din…