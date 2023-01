Stiri pe aceeasi tema

- Un tub de obuz, o drona, cartuse, casti militare si componente de uniforma militara au fost gasite intr-un microbuz ucrainean, la intrarea in Romania prin PTF Vicovu de Sus, a informat, luni, purtatorul de cuvant al ITPF Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, echipa…

- Permis de conducere cumparat de pe internet. Asta au descoperit polițiștii de frontiera de la Vicovu de Sus dupa ce au verificat actele unui barbat care incerca sa intre in Romania. Miercuri, in jurul orei 15.00, un ucrainean in varsta de 34 de ani s-a prezentat in PTF Vicovu de Sus la volanul unui…

- Premierul Romaniei și omologul Ucrainean au participat la deschidere punctului de trecere a frontierei de la Vicovu de sus-Krasnoilsk, unde au explicat ca exista in continuare planuri pentru facilitarea deschiderii mai multor puncte de trecere a frontierei.

- Astazi se inaugureaza un nou punct de trecere a frontierei intre Romania și Ucraina. Punctul vamal de la Vicovu de Sus din judetul Suceava este primul inaugurat din toate țarile membre UE de cand a inceput razboiul in Ucraina.

Premierul Nicolae Ciuca si omologul ucrainean, Denys Shmyhal, participa, joi, la deschiderea punctului de trecere a frontierei si a biroului vamal Vicovu de Sus (Romania) - Krasnoilsk (Ucraina), anunța Agerpres.