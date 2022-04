Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au moralul scazut, iar o parte din soldații tineri se confrunta cu sentimente de dezamagire, a spus purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-o conferința de presa, rugat sa evalueze starea de spirit a forțelor ruse. De asemenea, Kirby a mai afirmat ca și comandanții trupelor…

- Președintele american Joe Biden a catalogat actiunile Rusiei in Ucraina drept "genocid". „L-am numit genocid pentru ca a devenit din ce in ce mai clar ca Putin incearca sa ștearga insasi ideea de a fi ucrainean", a spus Biden intr-un discurs tinut in Iowa.

- Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a distribuit o fotografie epica, cu un blindat rusesc scufundat intr-o mlaștina. In postare se afirma ca soldații ruși care il conduceau s-au imbatat cu alcool furat. Invadatorii ruși s-au imbatat cu alcoolul furat și și-au scufundat vehiculul de lupta, un…

- Crimele odioase impotriva civililor din Buchea au facut inconjurul plantei. Pana in prezent au fost raportate 340 de cadavre gasite pe strazi și in gropile comune din oraș, iar numarul lor poate crește oricand, cautarile fiind in plina desfașurare. Ororile armatei lui Putin nu se opresc, insa, aici.…

- Ucrainenii fac tot posibilul pentru a fi cu un pas in fața militarilor ruși. Un bunic curajos a prins momentul cand rusii au lasat un camion cu arme nesupravegheat, a urcat la volan si a condus glont pana la militarii ucraineni.O inregistrare video venita din Ucraina prezinta momentul in care un camion…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica, 13 martie, soldatii ucraineni raniti si spitalizati. Spre deosebire de un alt „presedinte", care sta in buncar, Zelenski a iesit pe strazile Kievului, a vizitat ranitii si le-a acordat decoratii, scrie portalul de stiri NEXTA. Din video…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost, duminica, la un spital pentru a vizita militarii raniti in urma invaziei rusești, scrie News.ro. „Insanatosire grabnica, baieti!”, le-a urat șeful statului. „Insanatosire grabnica, baieti!”, le-a urat șeful statului. Zelenski a discutat cu soldatii…

- Administrația Biden transmite ca Rusia intenționeaza sa amenințe cu moartea familiile soldaților ucraineni, daca aceștia nu se predau. Anunțul a venit de la Departamentul de Stat al SUA, care a impartașit liber informațiile despre Rusia in ultimele saptam