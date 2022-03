Stiri pe aceeasi tema

- Cinci femei insotite de noua copii minori care au trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmatiei au solicitat azil in Romania, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit Agerpres.…

- Politia de Frontiera a anuntat, vineri dimineata, ca 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in tara joi, in crestere cu 10,8 % fata de ziua precedenta. „In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…

- Un avion ucrainean a intrat, joi dimineața, in spațiul aerian al Romaniei. Au fost ridicate imediat doua aeronave militare, aparatul de zbor fiind interceptat și pus sa aterizeze la Baza Aeriana 95 din Bacau. Aeronava a fost observata de o patrula a Poliției de Frontiera in zona localitații Vicovu de…

- Politistii de frontiera, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, au confiscarii aproximativ 500 pachete cu tigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile sunt cercetati pentru contrabanda. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din judetul Bihor au depistat, joi, trei cetateni romani, minori, disparuti de la domiciliu, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cei trei au fost dati disparuti de familiile lor inca de miercuri. ”In data de 30.12.2021, in jurul orei 14.30, politistii…

- Soferul unei masini inmatriculate in Romania, in care se aflau sase pasageri, a incercat sa evite controlul de frontiera si triajul epidemiologic, pentru a nu intra in carantina. Acesta a intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, judetul Arad, pe contrasens, pe arterele destinate iesirii…