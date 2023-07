Stiri pe aceeasi tema

- Un ucrainean și-a injunghiat iubita, in varsta de 27 de ani, la Galați. Cand și-a dat seama de ceea ce a facut, barbatul a incercat sa fuga din Romania. In drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR și a murit pe loc. Femeia injunghiata este internata, in stare foarte grava, la Spitalul Județean…

- Un ucrainean și-a injunghiat iubita, in varsta de 27 de ani, la Galați. Cand a realizat ceea ce a facut, barbatul a incercat sa fuga din Romania, dar in drum spre Ucraina a intrat cu mașina sub un TIR și a murit pe loc.Femeia injunchiata este internata in spital, in stare foarte grava la Spitalul…

- Caz șocant, in Galați. Un ucrainean a incercat sa-și omoare iubita, o tanara ucraineana de 27 de ani. Cei doi s-ar fi certat și, la un moment dat, barbatul a injunghiat-o pe femeie in piept, apoi s-a urcat in masina si a plecat.Tanara a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati.Barbatul…

- O femeie a murit, iar trei adolescenți au fost transportați la spital, in urma unui grav accident in localitatea Barsana din județul Maramureș. Masina in care se aflau a ajuns intr-un sant de pe marginea drumului, dupa ce soferul ar fi adormit la volan, scrie observatornews.ro. Toti cei aflati in autoturism…

- Un tanar de 24 de ani a murit, duminica, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat si a ramas pe plafon, in judetul Suceava. Echipajele de interventie l-au descarcerat si au facut manevre de resuscitare, insa acestea nu au dat rezultat, conform news.ro.Accidentul s-a produs, in noaptea…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce masina in care se aflau a lovit frontal TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs duminica dimineata, pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Potrivit primelor informatii, masina in care se aflau cei doi romani a intrat…

- Doi romani a murit in Bulgaria, in zona Ruse, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un TIR inmatriculat tot in Romania, scrie Ruse Media. Accidentul s-a produs pe drumul dinspre Byala spre Ruse. Mașina in care se aflau cei doi romani ar fi intrat in depașire intr-o zona unde aceasta […]…

- Una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume a incetat din viața la varsta de 79 de ani, dupa ce a pierdut o lupta grea cu o boala nemiloasa. Starul din serialul M.A.S.H. a fost extrem de populara in Romania. Despre cine ar fi vorba. Actrița Eileen Saki din serialul M.A.S.H. a murit la 79 […] The…