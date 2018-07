Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif va reveni vineri, 13 iulie in tara sa, unde a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru coruptie, relateaza duminica dpa. "Am decis sa ne intoarcem pe 13 iulie", a anuntat sambata seara tarziu fiica sa, Maryam Nawaz. Fostul premier si fiica sa se afla in prezent…

- Sotia fostului lider iugoslav Slobodan Milosevic, Mirjana Markovic, care traieste in prezent in Rusia, a fost condamnata miercuri de un tribunal din Belgrad la un an de inchisoare pentru delapidare din proprietatea statului, decizie ce pune capat unui proces care a durat 15 ani, potrivit agentiei…

- Autoritatile bosniace au decis sa nu dea curs cererii de extradare in Croatia a fostului presedinte al clubului de fotbal Dinamo Zagreb, Zdravko Mamic, condamnat la 6 ani si jumatate de inchisoare pentru fapte de coruptie si deturnare de fonduri, relateaza EFE. Mamic, care detine cetatenie…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar fi declarat in cadrul summitului G-7, de saptamana trecuta, ca Crimeea este teritoriu rusesc, pentru ca cetatenii peninsulei, anexate de Rusia in 2014, vorbesc in limba rusa.

- "Nu vom uita niciodata ce s-a intamplat in Crimeea. Noi credem ca cele intamplate reprezinta o anexare", – a spus diplomatul la o intalnire cu membrii asociației culturale și de ajutorare a tatarilor din Crimeea.

- Autoritatile de la Moscova saluta anuntul nord-coreenilor cu privire la suspendarea testelor nucleare si au invitat Coreea de Sud si SUA, printr-un comunicat dat publicitatii de Ministerul rus de Externe, sa ia masuri pentru reducerea tensiunilor in regiune, relateaza AFP.Citește și: Alexandra…

- Omul de afaceri clujean Ioan Bene, condamnat la 3,8 ani de inchisoare cu executare, ramane in custodia autoritatilor italiene. Dupa pronuntarea sentintei in Romania, Bene a refuzat sa se predea pentru executarea pedepsei si a plecat in Italia.