Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor a fost grav ranit in urma unui accident rutier. Acesta facea lucrari pe drumul european 581, in judetul Vaslui, si a fost grav ranit. Muncitorul facea parte dintr-o echipa si a suferit multiple fracturi si traumatisme dupa ce a fost calcat de o masina. El a fost gasit in stare critica de…

- Summitul de la Washington va marca cea de-a 75-a aniversare a NATO, dar celebrarea va fi modesta, deoarece alianța se confrunta cu mai multe provocari care implica Ucraina, Rusia și peisajul de securitate european.

- Un barbat a descoperit o camera secreta in casa lui și cand a deschis ușa ca sa vada ce e in interior a tras o sperietura de zile mari. Omul a fost la un pas sa ajunga la urgențe, la spital.

- S-a dat alarma in micuțul orașel olandez Zevenhuizen, duminica dupa-amiaza, dupa ce o fetița de 3 ani a disparut de acasa. A inceput imediat o cautare la scara larga la care a luat parte atat poliția, cat și mulți localnici. Copila a fost gasita intr-un supermarket, anunța poliția intr-o postare pe…

- Spaima pentru pasagerii de la bordul unui zbor al companiei Spirit Airlines din Jamaica spre sudul Floridei, dupa ce au fost instruiți sa se pregateasca pentru o posibila aterizare pe apa. Compania aeriana a declarat ca instrucțiunile au fost date din „abundența de precauție”. Avionul s-a intors in…

- Acesta traia in Statele Unite ale Americii, unde iși desfașura activitatea de antrenor de gimnastica. „A suferit un infarct, din ce am ințeles de la cetațeni. Traia in Statele Unite ale Americii, dar venea in fiecare an acasa. Este șocant ca un fost sportiv de performanța a suferit un infarct la aceasta…

- Alexandru Papadopol revine pe micul ecran și face parte din distribuția serialului „Brigada Nimic”. Actorul va aparea la PRO TV și este incantat de noul proiect.Comedia savuroasa, „Brigada Nimic”, incepe luni, 20 mai, la PRO TV și pe VOYO. Sageata, Giovanni, Carmola și Toma sunt cei patru polițiști…

- Fostul premier britanic Boris Johnson, care in 2022 a introdus cerința ca alegatorii sa prezinte un act de identitate cu fotografie atunci cand merg la vot, a fost respins joi de la o sectie de votare pentru alegerile municipale si a fost nevoit sa se intoarca acasa, pentru ca uitase sa si-l aduca pe…