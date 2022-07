Un turist străin și-a pierdut viața în Bucegi, după ce a fost lovit de trăsnet Un turist strain, care facea parte dintr-un grup, și-a pierdut, sambata, viața in Bucegi, dupa ce a fost lovit de trasnet, anunța Salvamont Bușteni. Barbatul se afla intr-o drumetie, impreuna cu un grup de 18 oameni, pe Creasta Bucșoiului. Cu totii au fost suprinsi de o furtuna puternica la lasarea serii, iar un trasnet a […] The post Un turist strain și-a pierdut viața in Bucegi, dupa ce a fost lovit de trasnet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

