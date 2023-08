Stiri pe aceeasi tema

- Minorii au acuzat stari de greața și dureri de stomac, astfel ca au fost consultați de un medic. Mai mulți parinți au plecat la drum tocmai din Teleorman ca sa iși aduca copiii acasa in urma acestui incident. Reprezentanții Direcției de Sanatate Publica din Brașov au luat masuri imediate și au trimis…

- Nostalgia a fost unul dintre cele mai așteptate festivaluri ale momentului. Este un concept care a aparut in Romania de cațiva ani, dar care face furori inca de la prima ediție. Cei care au participat la marele eveniment au avut ocazia sa guste din plin din aceasta experiența și s-au distrat de minune,…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2023, a fost de 356.600, cheltuielile acestora insumand 938,5 milioanele de lei (in medie aproximativ 2.632,2 lei/persoana), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica…

- Romania ofera peisaje uimitoare și locuri cu adevarat spectaculoase, insa prețurile la cazare și mancare din locurile turistice sunt exagerate daca ne raportam la salariile din țara. Un roman care a mancat la un restaurant de pe Transfagarașan a fost șocat cand a citit nota de plata. In schimbul a patru…

- Cinci cetateni straini transferati din Austria si Germania, in baza Regulamentului Dublin, au fost luati in custodie de autoritatile din Romania pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre, a informat, miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrari.Potrivit unui comunicat al IGI transmis…

- Imagini șocante au fost surprinse pe o strada din orașul Brașov. O femeie a scapat in ultima clipa de atacul unui urs care a coborat in oraș. Totul s-a intamplat la lasarea serii. Scenele au fost surprinse de o camera de supraveghere. In imagini este surprinsa femeia care a fost salvata de cainele…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 3,5 pe Richter s-a produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 13:10, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la adancimea de 72 de kilometri…

- Clipe de groaza pentru Conchita de Romania in timp ce se afla in vacanța in Spania! Aceasta a fost batuta de catre oamenii legii din orașul Bilbao și acum e decisa sa-i dea in judecata. Iși dorește sa scoata certificat medico-legal dupa ce susține ca s-a ales cu vanatai și lovituri pe corp.