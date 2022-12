Un turist recalcitrant a pus pe drum 15 salvamontiști: ”Acuza salvatorii că sunt plătiți din bani publici, apoi le închidea telefonul” Un turist care a solicitat inițial ajutorul salvamontiștilor, printr-un apel la 112, a refuzat ulterior sa coopereze cu echipele Salvamont din Bran și Brașov. 15 salvatori au plecat in cautarea barbatului care se ratacise in zona Malaiești. ”In data de 26.12.2022, ora 16:27, in urma unui apel primit prin 112 am fost informați despre existența […] The post Un turist recalcitrant a pus pe drum 15 salvamontiști: ”Acuza salvatorii ca sunt platiți din bani publici, apoi le inchidea telefonul” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

