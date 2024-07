Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii l-au cautat toata noaptea cu drone și caini de intervenție. Au reușit sa-l gaseasca, era conștient, dar intr-o stare grava de hipotermie și cu urme care arata ca a fost atacat de un urs.Dupa acordarea primului ajutor, barbatul a fost predat de salvamontiști echipajului de la serviciul…

- Un echipaj SMURD din cadrul secției de pompieri Sebeș intervine pe DN 67C, mai su de Popasul Regelui, pentru acordarea primului ajutor catre un motoiclist care s-ar fi dezechilibrat și a cazut. „Echipajul SMURD din cadrul Secției de Pompieri Sebeș intervine pentru acordarea primului ajutor medical…

- Hunedoara: Un copil ranit grav dupa ce a cazut cand era transportat pe capota unei mașini. Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini...

- Presedintele Sectiei de votare nr. 387 din localitatea vasluiana Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, a fost inlocuit din aceasta calitate dupa ce s-a prezentat la sectie in stare avansata de ebrietate. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur in aerul…

- Un tanar de 26 de ani a fost ranit grav, dupa ce a cazut de pe un pod in lucru, de pe santierul Drumului Expres Craiova-Pitesti. Incidentul a avut loc miercuri dimineata, in extravilanului comunei Robanesti, Dolj. Tanarul ar fi venit la locul de munca al fratelui sau, care lucreaza la constructia soselei.…

- La data de 24 mai in jurul orelor 11.10, polițiștii Secției 14 Poliție Vama, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei Vatra Moldoviței catre comuna Moldovița au oprit pe DJ 176 Vatra Moldoviței, un moped condus de catre un barbat, pe scuter aflandu-se și tatal sau in stare…

- Ieri, 20 mai 2024, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 49 de ani, din Abrud, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere și conducere sub influența alcoolului. Se pare ca,…

