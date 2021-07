Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din Cehia s-a accidentat pe munte și a fost salvat de jandarmii și salvamontiștii din Baile Herculane. Incidentul a avut loc in zona Valea Lunga din munții Cernei, potrivit mediafax.ro. Potrivit jandarmilor din Caraș-Severin, cinci cetațeni cehi, plecați de șase zile in drumeție…

- ANM a lansat, in aceasta dimineața, un cod roșu de vreme severa pentru mai multe localitați din vestul țarii. Se așteapta averse torențiale care vor cumula peste 40 l/mp, frecvente descarcari electrice, vijelie, grindina. Localitațile vizate din Caraș Severin sunt Reșița, Carașova, Lupac, Dognecea.…

- Salvamontiștii din Caraș-Severin intervin miercuri dupa-amiaza pentru salvarea a doi turiști straini, care au ramas blocați pe un traseu in zona stațiunii Baile Herculane. Potrivit Dispeceratului National Salvamont, cei doi turiști straini blocați pe traseu in zona Herculane sunt in stare avansata de…

- Meteorologii au emis un Cod Roșu de canicula in Vestul țarii, unde termometrele vor indica 41 de grade Celsius.Joi și vineri (24 și 25 iunie) in județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute…

- Vestul țarii se confrunta in aceste zile cu un val de caldura Foto arhiva RRA Din cauza temperaturilor ridicate înregistrate marti, în municipiul Arad mai multe persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor de la ambulanța. La umbra se înregistreaza 35 de grade, dar…

- Este pericol de inundații in județele Caraș Severin, Gorj și Mehedinți. Hidrologii au redactat o atenționare hidrologica pentru fenomene imediate valabila pana la miezul nopții. Codul galben este valabil joi, in intervalul orar 14.20-24.00 Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- O suta de metri de trepte din lemn de salcam, proptite in trupul munților Cernei, și doua ore de urcat pe un drum de padure fac legatura dintre satul Ineleț din județul Caraș-Severin și civilizație. In catunul cocoțat pe stanci locuiesc cateva zeci de oameni, in case rasfirate pe dealuri. Aici, localnicii…