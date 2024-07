Stiri pe aceeasi tema

- Scafandrii din cadrul ISU Brașov au fost alertați pentru a interveni in zona Bogata Olteana, unde exista posibilitatea ca un minor in varsta de 15 ani sa se fi inecat in raul Olt. In sprijin se deplaseaza și 2 scafandri de la ISU Sibiu un scadandru de la ISU Covasna. La fața locului au fost direcționate…

- Echipele de intervenție au fost solicitate in aceasta dimineața la un alt accident rutier. O cisterna cu apa s-a rasturnat la iesire din localitatea Șoarș catre Valeni. O persoana a rimas incarcerata. Un alt accident rutier in acesta dimineata. O cisterna cu apa s-a rasturnat la iesire din localitatea…

- Scriitoarea Adina Popescu, autorarea carților ,,Povestiri de pe Calea Moșilor” și ,,Vine vacanța cu trenul din Franța”, va da intalnire vineri, 5 iulie, la ora 15:00, la Mediateca Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” din Brașov. Va va povesti cum erau vacanțele in anii ’80 și veți descoperi impreuna…

- Pregatirile pentru alegerile din 9 iunie 2024 sunt in toi. Fiecare secție de votare este compusa dintr-un Președinte, un Locțiitor, pana la șapte membri, operatori de calculator, plus polițiști și jandarmi. Toți cei care s-au inscris pentru a fi membri in secțiile de vot vor caștiga intre 240 și 330…

- Toți cei care s-au inscris pentru a fi membri in secțiile de vot vor caștiga intre 240 și 330 de lei pentru fiecare zi lucrata. Cei mai mulți bani vor ajunge la președinții de secții, responsabili printre altele și de numararea voturilor. Președintele secției de votare Fiecare secție de votare este…

- In aceasta dimineata, 30 mai a.c., in cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Romane, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Ordine Publica, sub supravegherea…

- Accident rutier pe Șoseaua Cristianului, in care sunt implicate doua autoturisme și un tir, anunța ISU Brașov. In urma accidentului a rezultat o victima, conștienta. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de descarcerare, o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj SMURD. Se intervine pentru…

- La Ghimbav se va construi un campus școlar. Am cumparat niște case in oraș pe care le-am demolat și deja avem in lucru, serviciul de studiu de fezabilitate, pentru un corp cu 10 clase, plus un studiu finalizat in interiorul curții actualei școli de pe Strada Pieței, unde sunt date catre proiectare 7…