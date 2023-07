Un turist abandonat pe traseu de un ghid montan, recuperat de salvamontiștii prahoveni V. S. Este de neințeles atitudinea pe care a avut-o un ghid montan fața de un turist din grupul pentru care a organizat o drumeție contra-cost, in zona Azuga. Barbatul – care se afla la prima sa incursiune pe carari montane – a fost pur și simplu abandonat de catre ghid pe traseu, fiind nevoie ulterior de acțiunea salvamontiștilor pentru a-l cobori in siguranța pe turist de pe munte. ”Experiența neplacuta pentru un turist aflat la prima sa drumeție in zona montana. S-a alaturat unui grup condus de un așa-zis ghid montan ce iși face reclama pe rețelele de socializare, a platit o suma de bani și… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

