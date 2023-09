Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj SMURD din Aiud in cooperare cu SALVAMONT Alba intervin pe Piatra Secuulșui, dupa ce un turist a cazut pe sttanci și se afla in stop cardio respirator. „Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Aiud intervine in cooperare cu SALVAMONT Alba pentru acordarea primului ajutor medical…

- Turist accidentat grav in zona Piatra Secuiului, dupa ce a alunecat de pe stanci. Intervine SMURD și Salvamont Alba Un turist s-a accidentat grav sambata, in jurul orei 12:00, dupa ce ar fi alunecat de pe stanci, in zona Piatra Secuiului, langa Rimetea. Potrivit ISU Alba, echipajul SMURD din cadrul…

- Un medic de pe elicopterul SMURD Constanta a murit in bratele colegilor. Un medic din cadrul Unitații de Primiri Urgențe – SMURD Constanța a incetat din viața, in cursul zilei de duminica, la doar 43 de ani, dupa ce ar fi suferit un stop cardio-respirator. Barbatul plecase impreuna cu sotia sa sa-si…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru acordarea primului ajutor calificat unui tanar cazut de la inalțime pe strada Horea din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala și un echipaj SMURD, tip Terapie intensiva mobila. Tanarul,…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca a fost primita o solicitare prin Serviciul de Urgente 112 pentru un baiat care a suferit un infarct."Un apel prin 112 ne-a anuntat despre un tanar de 17 ani aflat intr-o tabara de vara in Iasi, intr-un camin studentesc, devenit inconstient. A fost…

- Elicopterul SMURD de la Galati a desfasurat, joi seara, o misiune pentru salvarea unui copil de patru ani din Republica Moldova, care suferise un stop cardio-respirator. El a fost resuscitat cu succes si transportat la un spital din Chisinau.

- Elicopterul SMURD de la Galati a desfasurat, joi seara, o misiune pentru salvarea unui copil de patru ani din Republica Moldova, care suferise un stop cardio-respirator. El a fost resuscitat cu succes si transportat la un spital din Chisinau.”In urma cu putin timp, echipajul elicopterului SMURD de…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…