- Un turist american a fost arestat pentru ca ar fi spart cateva sculpturi expuse la Muzeul Israelului din Ierusalim. Poliția israeliana a spus ca doua statui romane antice, datand din secolul al II-lea, au fost distruse, transmite BBC.

- Barbatul, in varsta de 40 de ani, al carui nume nu a fost facut public, a fost arestat dupa ce poliția a fost chemata in urma unor sesizari din partea personalului de securitate de la instituția culturala din Ierusalim, scrie CNN.Potrivit Jerusalem Post, doua sculpturi romane antice, datand din secolul…

- Caricatursitul Tawfiq Omrane a fost reținut joi, 21 septembrie, pentru desene satirice cu prim-ministrul Ahmed Hachani, relateaza agenția Reuters și BBC. Desenatorul risca o conadamnare la un an de inchisoare daca va fi gasit vinovat, a declarat avocatul sau pentru agenția de presa citata.„Poliția l-a…

- Un israelian si un turist, injunghiati de un adolescent la IerusalimUn adolescent palestinian a ranit miercuri, cu un cutit, un israelian si un turist, in exteriorul Orasului Vechi din Ierusalim, inainte de a fi arestat, au anuntat politia si serviciile de urgenta israeliene, informeaza AFP si The…

- Barbatul in varsta de 26 de ani a sunat la 112 miercuri, in jurul orei 9:00, afirmand ca are nevoie de ajutor medical intrucat simte o stare de agitatie si cefalee.”La fata locului, s-a prezentat o ambulanta din cadrul Serviciului de Ambulanta Rasnov, moment in care apelantul s-ar fi manifestat violent…

- Veronica Dragalin a scris o plangere la poliție, in octombrie 2022, dupa ce s-a simțit amenințata, la locul de munca, de un avocat și un deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Șefa PA nu a dat numele alesului, dar a precizat ca organele de drept au intentat un dosar penal, care spera sa ajunga…

- Un turist german care vizita Danemarca la volanul propriei mașini a ramas fara autoturism, care a fost confiscat de poliție dupa ce un radar instalat pe o mașina speciala l-a surprins circuland cu 102 km/h peste limita legala. Identificat in trafic inca in Danemarca la trei zile dupa infracțiune, șoferul…

- Proiectul de lege, care face parte din reforma judiciara lansata de prerul Benjamin Netanyahu, a fost aprobat luni, in prima lectura, de Knesset, Parlamentul din Israel. Inițiativa are nevoie in total, de trei voturi pentru a deveni lege, insa pasul facut de legislativ a declanșat noi proteste de amploare…