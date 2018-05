Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat in vizita in București a platit pentru excursie mai mult decat se aștepta. Turistul a fost jefuit prin metoda ”scaunul” chiar in holul hotelului in care statea temporar, pe durata vizitei in capitala Romaniei. Infractorului, in varsta de 36 de ani, i-au fost suficiente cateva secunde…

- Sezonul cald ii scoate din barloguri pe infractorii specializați in furturi de biciclete. Printre ei se numara și Mihail Ion Ion, in varsta de 32 de ani, care a dat dovada nu numai de curaj sa intre ziua in amiaza mare in curțile oamenilor, ci a demonstrat ca are și abilitați de cațarator. Hoțul fura…

- Politistii din Craiova au retinut o femeie care este banuita de complicitate la comiterea de inselaciuni prin metoda "accidentul", de catre persoane incarcerate. In urma mai multor perchezitii efectuate la locuinta acesteia si intr un penitenciar, au fost ridicati bani, telefoane mobile si cartele telefonice,…

- Joi, politistii Sectiei 5 Politie Cluj-Napoca, in urma probatoriului administrat, au dispus retinerea pentru 24 de ore a unei femei de 29 de ani din Cluj-Napoca, care este cercetata pentru comiterea de furturi din locuinta prin metoda „Buna ziua”. Prin metoda „Buna ziua”, hoții cauta uși deschise ale…

- In cursul zilei de vineri, politisti din cadrul Sectiei 2, in baza mai multor plangeri privind fapte de inselaciune si a probatoriului administrat in cauzele penale, au depistat si retinut un barbat in varsta de 50 ani, care ar fi inselat trei persoane pe raza municipiului Bucuresti.

- O mașina furata luni, 9 aprilie 2018, dintr-o comuna din județul Hunedoara a fost gasita de polițiști in județul Alba, la Șibot. Hoțul, care a profitat de faptul ca a gasit cheile in contact, avea 17 ani și era din comuna Romos. Potrivit IPJ Hunedoara, in data de 09.04.2018, Poliția Municipiului Oraștie…

- Zeci de gospodarii din Merei au ramas la sfarsitul anului trecut fara semnal de televiziune si internet, dupa ce reteaua de telecomunicatii din zona a suferit pagube serioase. Fusesera furate cateva zeci de metri de cablu de pe stalpi. Hotul a fost prins pe politistii din cadrul Sectiei de politie rurala…

