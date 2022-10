Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni au participat, vineri seara, la o actiune contracronometru pentru salvarea unui barbat care a cazut de pe poteca pe traseul Jepii Mici, ramanand agatat de un copac. Potrivit Salvamont Busteni, actiunea a fost una contratimp pentru ca persoana in cauza nu se mai putea tine…

- Vineri seara, SPJ Salvamont Maramureș a intervenit in zona localitații Stramtura pentru a ajuta un barbat de 50 de ani care locuiește in padurea din zona. Acesta s-a taiat cu un topor la membrul inferior și a solicitat ajutor de urgența. ”Salvatorii montani au ajuns la barbatul ranit impreuna cu echipajul…

- Salvamontiștii maramureșeni au intervenit in dupa-amiaza zilei de duminica, 28 august, in zona varfului Magura din Moisei, dupa ce un cioban a solicitat sprijin ca urmare a unei agresiuni asupra sa. ”Actiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramures in zona vf Magura, Moisei, Maramures.…

- Salvamontiștii din Prahova au avut 31 intervenții in ultimele 24 de ore numai in zona Bucegi, iar in total au fost salvați 43 de oameni. „Vin nepregatiti, neantrenați, nu știu unde merg”, a declarat la Digi 24 Claudiu Vasilescu, de la Salvamont Bușteni.Printre intervențiile la care au fost solicitați…

- Salvamontistii din Busteni si Prahova au fost chemați la mai multe intervenții in cursul zilei de sambata. Trei adulti si doi copii sunt inca blocati pe munte dupa ce s-au ratacit și salvatorii ii cauta, iar un grup de turisti nu poate pleca din cauza unui urs iesit in cale. „Cinci interventii pe ziua…

- Acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș in zona Dealul Florilor, in urma unui apel venit prin 112. O persoana aflata intr-o zona cu acces dificil a fost ințepata de o albina, zona intepaturii inflamandu-se iar persoana ințepata prezentand o stare generala precara. „Salvatorii…