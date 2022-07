Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Este vorba despre un…

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un fulger pe raza orasului statiune Sangeorz Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de IPJ Bistrita Nasaud.Este vorba despre un turist din Timisoara si de un altul din Cluj…

- Un barbat de 33 de ani a murit, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un trasnet in orasul-statiune Sangeorz-Bai, iar un altul, de 37 de ani, a fost transportat la spital, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Suceava a anunțat ca sambata dimineața, o femeie a murit, in urma unui accident feroviar produs in localitatea Braiesti din comuna Cornu Luncii, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, femeia, in varsta de aproximativ 40 de ani, se afla intr-un autoturism…

- Un baiat in varsta de opt ani din comuna Tarlisua a murit, sambata seara, dupa ce a cazut in albia raului Ilisua, ce traverseaza localitatea, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud.Mai multe echipaje de interventie din cadrul ISU au intervenit in…

- Un batran de 71 de ani a fost transportat miercuri cu elicopterul la spital, dupa ce a fost prins sub un tren, in gara la Voetin, comuna Sihlea, si a suferit leziuni grave la membrele inferioare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Pompierii militari din cadrul Detasamentului…

- Un batran de 71 de ani a fost transportat miercuri cu elicopterul la spital, dupa ce a fost prins sub un tren, in gara la Voetin, comuna Sihlea, si a suferit leziuni grave la membrele inferioare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a cazut, miercuri, de pe o schela, de la o inaltime de aproximativ trei metri, fiind preluat de un echipaj SMURD cu traumatism de coloana lombara si transportat la spital, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, potrivit…