Un turist a incendiat pajistea din apropierea Crucii Caraiman! Cu ce amenda s-a ales (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Marea Britanie risca o amenda uriașa pentru ca și-a vopsit ușa casei in roz. Aceasta este revoltata de situație și susține ca fapta este rau intenționata pentru strada pe care locuiește este plina de uși colorate. Ce suma va trebui aceasta sa plateasca daca nu iși rezolva ''problema''.

- Parte a unei acțiuni de control derulata la nivel regional, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a verificat situația locurilor de joaca din municipiul Bacau, in condițiile in care multe dintre acestea sunt un pericol iminent pentru integritatea fizica a copiilor. Chiar Ziarul de Bacau…

- Președintele Vladimir Putin a calificat drept inacceptabila orice restricție asupra culturii ucrainene și a indemnat autoritațile sa nu fie ca cei care incearca sa "anuleze" cultura rusa, anunța Interfax.ru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Amenda URIASA pentru RER Vest & RETIM Alba din partea Garzii de Mediu: Sancțiunea, contestata in justiție Amenda URIASA pentru RER Vest & RETIM Alba din partea Garzii de Mediu: Sancțiunea, contestata in justiție Garda de Mediu a sancționat operatorul de salubritate RER Vest cu o amenda in valoare de…

- Barbatul intocmea procesele verbale de amenda si le semna, desi oamenii nu au incalcat legea. El a fost retinut 24 de ore.Agentul de Politie Locala Richard Melescanu a fost retinut pentru 24 de ore si este cercetat pentru abuz in serviciu, fals si uz de fals, dupa ce a fost depistat ca obisnuia sa falsifice…

- Un șofer din Olt a fost oprit de polițiști, dupa ce a fost prins cu o viteza de 231 de kilometri de orape Drumul Expres 12, in afara localitatii Piatra-Olt, depasind cu peste 100 de kilometri pe ora limita maxima admisa,. Acesta s-a ales cu o amenda de 1.450 de lei.„La data de 21 septembrie 2022, in…

- Guvernatorul regional Valentyn Reznichenko a declarat ca in cursul nopții de duminica spre luni forțele rusești au lovit cele trei districte Nikopol, Kryvoriz și Synelnykiv, aflate in apropierea centralei nucleare din Zaporojia. Intr-o actualizare postata pe canalul sau oficial de Telegram luni dimineața,…

- Armata belarusa dezminte joi informatii cu privire la explozii, in noaptea de miercuri spre joi, in apropierea unui aerodrom militar, in regiunea Gomel, in sud-estul Belarusului, in apropiere de frontiera cu Ucraina, relateaza AFP.