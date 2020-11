Un turc și un aromân vor să-i ducă pe ”stejari” la Cupa Mondială! Sorin și Kemal s-au nascut in țara noastra, insa originile lor sunt aromane, respectiv turcești. Cu toate astea, inima lor bate doar pentru țara noastra. ”Am crescut aici, pentru mine Romania inseamna acasa. Nu s-a pus niciodata problema sa vreau sa evoluez pentru naționala Turciei” - Kemal Altinok, rugbyst, component al naționalei Romaniei U20. Interlopii, luați in vizor. Printre suspecții ridicați, fostul soț al Biancai Dragușanu ”Ne laudam cu originile noastre și ne mandrim ca suntem aromani și turci, dar dam totul pentru Romania! ”- Sorin Pandichi, rugbyst, component al naționalei Romaniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CS Navodari va evolua in turneul locurilor 1 4, primul meci fiind cel din semifinale. Echipa de pe litoral a castigat titlul in DNS in sezonul 2018 2019. Cinci rugbysti de la echipa Under 19 a Cleopatra Mamaia vor avea dubla legitimare si vor evolua la CS Navodari.Revin pe teren si echipele din Divizia…

- Parinții și specialiștii din sanatate se tem ca școlile ar putea deveni focare de infecție, dupa ce va suna din nou clopoțelul in noul an școlar. Medicul specialist de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, Virgil Musta, atrage atenția ca o parte dintre copii ar fi mai bine sa inceapa…

- SuperLiga CEC Bank, principala competiție interna din rugbyul romanesc, revine pe teren dupa aproape 10 luni. Astfel, in acest weekend, 29-30 august se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinale, intre ACS Tomitanii și SCM Timișoara și CS Dinamo – Universitatea Cluj. CSA Steaua…

- Meciurile de baraj pentru calificare in semifinalele Superligii redeschid sezonul de rugby. Balonul oval a stat in cutie aproape un an Sambata și duminica, pe Stadionul Noua din Brașov, se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinalele Superligii CEC Bank, intre ACS Tomitanii și SCM…

- In weekend și, in direct la TVR 1, SuperLiga de rugby revine cu barajul pentru semifinale. Sambata, Timișoara infrunta Tomitanii, in timp ce duminica, U Cluj joaca impotriva lui Dinamo. Ambele partide sunt de la 15:30.

- Federatia Romana de Rugby a anuntat, pe site-ul oficial, ca Superliga, principala competiție interna din rugby-ul romanesc, revine pe teren dupa aproape zece luni de pauza. Astfel, la sfarsitul acestei saptamani, sunt programate partidele de baraj pentru calificarea in semifinale. Sambata, 29 august,…

- SuperLiga CEC Bank, principala competiție interna din rugbyul romanesc, revine pe teren dupa aproape zece luni. Astfel, in weekendul 29-30 august se vor disputa meciurile de baraj pentru calificarea in semifinale, intre ACS Tomitanii și SCM Timișoara și CS Dinamo – Universitatea Cluj, CSA Steaua și…

- FCSB l-a imprumutat pe atacantul Cristian Dumitru (18 ani) la Academica Clinceni. Cristian Dumitru a fost o prezența constanta pentru FCSB in finalul sezonului precedent. A evoluat in 7 partide, iar apogeul l-a atins in manșa tur a semifinalei de Cupa Romaniei cu Dinamo, cand a marcat un gol in victoria…